Ці кошти мають бути спрямовані на допомогу 8,7 мільйона осіб, більш як половина з яких – жінки.

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Допомога передбачає, зокрема:

доставку гуманітарних вантажів до найбільш постраждалих районів;

грошові виплати переміщеним особам.

За 2 місяці (з початку повномасштабної війни – 24 канал) потреби продовжують зростати,

– зазначили в ООН.

Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй закликала зібрати для України 1 мільярд доларів.

Скільки українців потребують допомоги

До слова, з 44-мільйоного населення України допомоги потребують близько 15,7 мільйона людей.

Майже 13 мільйонів осіб покинули свої домівки, із них понад 7 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Водночас 5,2 мільйона українців змушені були виїхати за кордон до сусідніх держав.

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