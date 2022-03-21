Гуманитарный коридор сработал: удалось вывезти людей даже из Кременной и Рубежного.
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области сработал гуманитарный коридор. Людей вывезли из Рубежного и Кременной – городов, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом. В регион направили груз с самым необходимым.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что удалось доставить продукты.
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Глава ОВА отметил, что ранее согласовали эвакуацию только с Северодонецка, Лисичанска и Горского.
Однако вместе с местными органами власти мы попытались организовать транспорт и спасти жителей Кременной и Рубежного, которые ежедневно страдают от круглосуточных обстрелов россиян.
– подчеркнул Гайдай.
В общей сложности удалось вывезти 40 человек из Рубежного и 20 – из Кременной к железнодорожным вокзалам Донецкой области. Сейчас люди ждут поезда. Еще 175 жителей области вывезли из Северодонецка, Лисичанска и Горского. Эвакуация продолжается.
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