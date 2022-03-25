Гуманитарный кризис в Украине: Байден признался, что его разочаровывает больше всего

Президент США Джозеф Байден во время визита в Польшу выразил слова благодарности гуманитарным организациям за помощь, которую они оказывают Украине и беженцам.

Лидер США Джозеф Байден заявил, что он стремился увидеть воочию гуманитарный кризис.

Обратите внимание На Харьковщине ВСУ уничтожили российский комплекс "глушил" связь, группу разведчиков и вертолет

Байден о гуманитарном кризисе

Американский президент признался, что его разочаровало то, что не удалось воплотить этот замысел в жизнь, как в других местах. По его словам, ему не позволят это сделать. Байден добавил, что стремится услышать от гуманитарного сообщества о том, что они видят, делают и тому подобное.

Лидер США подчеркнул, что гуманитарная реакция имеет важнейшее значение. Он также добавил, что украинцы немедленно нуждаются в жизненно важных товарах. Речь идет о еде, одеялах, наличных деньгах и лекарствах.

Администрация Джозефа Байдена заявила о решении выделить более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны. Сейчас почтипокинули Украину. Это данные ООН.

В Польше тысячи людей вышли на митинг за Украину: смотреть видео