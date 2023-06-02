Это эксперимент, – Гуменюк о разрешении на открытие нескольких пляжей в Одессе
В конце мая Одесская районная военная администрация выдала разрешение на открытие некоторых пляжей в городе у моря. Несмотря на то, что украинские военные предупреждали о минной опасности, они все же одобрили решение руководителей Одесской области как эксперимент.
Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что пляжи откроют только при условии выполнения ограничений безопасности, передает 24 Канал.
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Гуменюк высказалась по поводу открытий пляжей в Одессе
Спикер подчеркнула, что военное командование все же не изменило своего решения по пляжному сезону на берегу Черного моря. Она отметила, что морское побережье в настоящее время является опасной зоной для украинских граждан.
Гуменюк отметила, что украинские военные решили пойти на компромисс с украинскими гражданами, поскольку понимают "их потребность в рекреации".
Понимая, что люди нуждаются в определенном отдыхе, это (открытие нескольких пляжей в Одессе – 24 Канал) эксперимент этого года,
– подчеркнула спикер.
Однако она все же добавила, что наши военнослужащие находятся наготове, поэтому открытие пляжей в Одессе будет происходить только с соблюдением всех норм безопасности.
После полномасштабного вторжения России в Одессе запретили купаться в море
- Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что курортного сезона в Одессе в 2023 году – не будет. Он подчеркнул, что власть не будет открывать пляжи для граждан, поскольку будет разминировать акваторию Черного моря
- Однако, несмотря на запрет, местные жители все равно посещали пляжи и даже купились в заминированном море. В сети опубликовали много фото и видео с пляжного отдыха одесситов.
- Руководитель Наталья Гуменюк 17 мая рассказала, что военные предоставили местным властям Одессы рекомендации по созданию мест отдыха. Таким образом, несколько пляжей в Одессе должны открыть для жителей и гостей города.