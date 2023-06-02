Это эксперимент, – Гуменюк о разрешении на открытие нескольких пляжей в Одессе

В конце мая Одесская районная военная администрация выдала разрешение на открытие некоторых пляжей в городе у моря. Несмотря на то, что украинские военные предупреждали о минной опасности, они все же одобрили решение руководителей Одесской области как эксперимент.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что пляжи откроют только при условии выполнения ограничений безопасности, передает 24 Канал.

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Гуменюк высказалась по поводу открытий пляжей в Одессе

Спикер подчеркнула, что военное командование все же не изменило своего решения по пляжному сезону на берегу Черного моря. Она отметила, что морское побережье в настоящее время является опасной зоной для украинских граждан.

Гуменюк отметила, что украинские военные решили пойти на компромисс с украинскими гражданами, поскольку понимают "их потребность в рекреации".

Понимая, что люди нуждаются в определенном отдыхе, это (открытие нескольких пляжей в Одессе – 24 Канал) эксперимент этого года,

– подчеркнула спикер.

Однако она все же добавила, что наши военнослужащие находятся наготове, поэтому открытие пляжей в Одессе будет происходить только с соблюдением всех норм безопасности.

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