"Гумконвой" от России оказался просроченным, – журналистка из Херсона

Российские оккупанті разыграли сценарий, как "спасают" людей в Херсоне. Привезли даже "гуманитарную помощь", однако она была просрочена.

Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Херсона. Она отметила, что люди не хотели принимать "гуманитарную помощь" от России.

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"Продукты оказались еще и просроченными. Люди просто топтали их консервы из ящиков", – отметила журналистка.

Люди стояли, несмотря на страх

На центральную площадь Свободы в Херсоне вышли тысячи человек. Оккупанты производили предупредительные выстрелы в воздух, но люди просто под дулами автоматов стояли и говорили на весь мир, что не хотят в "ХНР".

"Люди шли пешком на этот митинг с украинскими флагами, чтобы на весь мир сказать, что Херсон – это Украина", – подчеркнула журналистка.

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