Об этом в эфире 24 канала рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. В то же время он обратил внимание на то, какое мощное сопротивление оказывают херсонцы.

Обратите внимание В Херсоне люди вышли на центральную площадь на митинг против оккупантов

У противника почти кончились запасы. Украинские защитники действительно контратакуют в определенных городах. Утром нанесли мощный удар по противнику в районе Херсона.

"В городе почти нет российских войск, они вышли за окрестности города и там сконцентрировались, туда по ним очень хорошо прилетело", – сказал Алексей Арестович.

Сейчас оккупанты в Херсоне пытаются побороть мирный митинг местных на центральной площади. Захватчики стреляют в воздух, боясь мирных. Однако херсонцам – нипочем, расходиться никто не собирается.

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