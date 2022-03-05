Про це в ефірі 24 каналу розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. Водночас він звернув увагу на те, який потужний опір чинять херсонці.

Зверніть увагу У Херсоні люди вийшли на центральну площу на мітинг проти окупантів

У противника майже закінчилися запаси. Українські захисники дійсно контратакують у певних містах. Зранку завдали потужний удар по противнику в районі Херсона.

"В місті майже нема російських військ, вони вийшли за околиці міста і там сконцентрувались, туди по ним дуже добре прилетіло", – сказав Олексій Арестович.

Наразі окупанти в Херсоні намагаються побороти мирний мітинг місцевих на центральній площі. Загарбники стріляють у повітря, боячись мирних. Проте херсонцям – абищо, розходитись ніхто не збирається.

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