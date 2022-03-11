Гумпомощь из Лозовой в Изюм отправить не удалось – оккупанты обстреляли дорогу из минометов

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Они не только грабят людей, но и не дают доставить им вещи первой необходимости.

Российские оккупанты после провала плана быстрого захвата Украины выбрали тактику террористов. Они бомбят мирное население и обстреливают гуманитарные и зеленые коридоры.

Кстати В Николаеве россияне стреляют по гражданским объектам: уже пострадали котельная, кафе и авто

Помощь из Лозовой в Изюм

Как сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, оккупанты снова помешали передать гуманитарную помощь мирному населению.

По маршруту из города Изюм в Харьковской области в Лозовую не удалось отправить автобусы, они были вынуждены развернуться и вернуться в город Лозовая. Российские войска не соблюдали режим прекращения огня и обстреляли дорогу из минометов, – рассказала она.

Смотрите полное видео обращения Ирины Верещук