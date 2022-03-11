Російські окупанти після провалу плану швидкого захоплення України обрали тактику терористів. Вони бомбардують мирне населення та обстрілюють гкманітарні та зелені коридори.

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Допомога з Лозової в Ізюм

Як повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, окупанти знову завадили передати гуманітарну допомогу мирному населенню.

По маршруту з міста Ізюм у Харківській області в місто Лозова не вдалося відправити автобуси, вони були змушені розвернутися та повернутися у місто Лозова. Російські війська не дотримались режиму припинення вогню та обстріляли дорогу з мінометів, – розповіла вона.

Дивіться повне відео звернення Ірини Верещук