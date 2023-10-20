В Государственной таможенной службе отметили, что принимают меры по неотложному пропуску через госграницу военной и гуманитарной помощи.

Специалисты способствуют скорейшему ее получению Министерством обороны для достижения должного уровня нацбезопасности, а также отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

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Треть гуманитарки "не доехала" до воинских частей

Государственная таможенная служба совместно с Минобороны создала механизм контроля над поступлением в воинские части гуманитарных грузов.

Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений,

– объяснили в ГТСУ.

За 9 месяцев 2023 года Департамент борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамент внутреннего аудита Минобороны:

проверили более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адреса 200 воинских частей,

установили более 3 тысяч случаев не подтверждения ее поступления в воинские части.

Чтобы прекратить эти нарушения и привлечь виновных к ответственности, таможенники:

направили 387 сообщений о противоправных действиях, содержащих признаки преступлений, предусмотренных статьями 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничества, подлога документов и контрабанды;

составили 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

"Благодарны общественным организациям, волонтерам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", – подытожили в государственной таможенной службе.

Обратите внимание! Недавно журналисты опубликовали расследование, в котором утверждается об исчезновении тактических аптечек стоимостью почти 34 миллиона. Они предположили, что причастными к делу могут быть чиновники Львовской ОВО и работники благотворительных организаций. Американским волонтерам эти аптечки обошлись почти в 1 миллион долларов.