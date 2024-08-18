Получили, в частности, личные данные, – ГУР о хакерской атаке на производителя ядерного оружия

Украинские киберспециалисты атаковали российское предприятие, разрабатывающее ядерное оружие России. В результате разведка получила много ценной информации.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Евгений Ерин. Отметим, что специалисты атаковали единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области России – компанию "Вега".

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Атака ГУР на "Вегу"

Как отметил Евгений Ерин, компания "Вега" – это одно из мощных предприятий, которое разрабатывало ядерные боеприпасы. Сбои в работе такого бизнеса – это удар и по самой структуре, и по имиджу России.

Важно то, что в результате кибератаки было получено много информации.

Информации очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет на пути обхода санкций. Эта информация изучается и анализируется и стопроцентно будет использована в интересах нашей победы,

– указал Ерин.

Добавим, что в результате атаки выведены из строя 1173 коммутаторы предприятия и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" – уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю оставался ряд стратегических предприятий города Снежинск.