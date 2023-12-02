В ГУР МО призывают людей вписать свои имена в историю украинского рыцарства. Сделать это можно, присоединившись к подразделениям активных действий ГУР МО Украины.

Обратите внимание Расслабляться точно не стоит, – в ГУР оценили угрозу обстрелов зимой

Гоу реализовывать самые дерзкие планы ГУР

В ГУР МО подчеркнули, что именно благодаря подразделениям активных действий удается реализовать самые дерзкие планы.

На их счету операции в глубоком тылу врага (высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мероприятий, о которых вы точно слышали (или когда-то услышите). Они – тот карательный меч, который повсюду достанет врагов,

– говорится в сообщении.

Чтобы приобщиться к героям, нужно заполнить заявку. Тогда приключения начнутся.

Попасть в разведку из-за военкомата не получится

Ранее в ГУР отметили, что работать там сможет не каждый. Даже не каждый военный. К слову, попасть в разведку через военкомат не получится. В то же время, тогда деталей не назвали, чтобы не дискредитировать систему. Подчеркнули только, что делают ставку на мечтателей и романтиков. Должен быть разведочный драйв.