У ГУР МО закликають людей вписати свої імена в історію українського лицарства. Зробити це можна, приєднавшись до підрозділів активних дій ГУР МО України.

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Гоу реалізовувати найзухваліші плани ГУР

У ГУР МО наголосили, що саме завдяки підрозділам активних дій вдається реалізувати найзухваліші плани.

На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули (або колись почуєте). Вони – той каральний меч, який всюди дістане ворогів,

– мовиться у повідомленні.

Щоб долучитися до героїв, потрібно заповнити заявку. Тоді пригоди почнуться.

Потрапити у розвідку через військкомат не вийде

Раніше у ГУР наголосили, що працювати там зможе не кожен. Навіть не кожен військовий. До слова, потрапити у розвідку через військкомат не вийде. Водночас тоді деталей не назвали, аби не дискредитувати систему. Наголосили лише, що роблять ставку на мрійників та романтиків. Повинен бути розвідницький драйв.