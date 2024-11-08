Его переименовали в рамках процесса деколонизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

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В честь воинов ГУР Минобороны назвали населенный пункт

В честь воинов ГУР МО Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУР отметили, что соответствующее решение приняли с целью празднования важного вклада украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепления обороноспособности нашего государства и чествования побед военных разведчиков.

Там указали, что в разъяснении Института Национальной памяти Украины указано, что во время полномасштабной войны с Россией воины ГУР выполняют комплекс сложных задач – от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу врага, которые подрывают военный потенциал государства-агрессора.



"Выражаем благодарность Верховной Раде Украины, команде Института национальной памяти Украины и местной общине Гуровского за важное решение и празднование в топонимике подвига воинов ГУР", – добавили там.

В пресс-службе ГУР добавили, что название Гуровское, которая чтит государственный чин Военной разведки Украины является неслучайным для Одесской области. Там отметили, что название символизирует преемственность исторических традиций в создании национальных спецслужб.

В Главном управлении разведки отметили, что, например, именно в Одессе в 1886 году родился выдающийся военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в изгнании Всеволод Змиенко (1886-1938).