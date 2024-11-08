Його перейменували у межах процесу деколонізації. Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

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На честь воїнів ГУР Міноборони назвали населений пункт

На честь воїнів ГУР МО України у межах процесу деколонізації у Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське,

– ідеться в повідомленні.

В пресслужбі ГУР зазначили, що відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників.

Там вказали, що у роз'ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з Росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань – від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.



"Висловлюємо вдячність Верховній Раді України, команді Інституту національної пам'яті України та місцевій громаді Гурівського за важливе рішення та відзначення у топоніміці подвигу воїнів ГУР", – додали там.

В пресслужбі ГУР додали, що назва Гурівське, яка вшановує державницький чин Воєнної розвідки України є невипадковою для Одещини. Там наголосили, що назва символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

В Головному управлінні розвідки зазначили, що, наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938).