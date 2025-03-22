ГУР запустило кампанию рекрутинга студентов в ряды разведки
- ГУР Министерства обороны Украины запустило инициативу "ГУР'ток" для рекрутинга студентов в разведку, представленную во время карьерного фестиваля Tech Horizon в КНУ имени Тараса Шевченко.
- Студенты имели возможность пройти экспресс-тестирование на навыки управления беспилотниками и проявили интерес к должностям в разведке, в частности в IT и программировании.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о запуске инициативы "ГУР'ток". Она направлена на привлечение студентов к работе в разведке.
Проект презентовали в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.
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Что известно о проекте ГУР
Проект был представлен во время карьерного фестиваля Tech Horizon, в стенах Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Посетители мероприятия получили возможность пройти экспресс-тестирование на базовые навыки управления беспилотниками, а также заполнить анкету для дальнейшего рассмотрения кандидатуры.
Мы рассказываем об условиях сотрудничества, требования к кандидатам. Это одно из мероприятий в рамках проекта "ГУР'ток" по старту карьеры студента в Главном управлении разведки,
– рассказал руководитель Службы персонала ГУР.
Среди молодежи был заметен интерес как к должностям в подразделениях активных действий, так и к вакансиям в сфере информационных технологий и программирования.
"Я уже точно пообщался более чем с сотней студентов. Это и студенты 2-3 курсов, а также те, кто уже завершает обучение, и хочет приобщиться своими знаниями и приобретенными навыками к созданию технологий и решений для скорейшей победы", – сказал сотрудник по рекрутингу ГУР.