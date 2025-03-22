Проєкт презентували у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Що відомо про проєкт ГУР

Проєкт було презентовано під час кар’єрного фестивалю Tech Horizon, у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відвідувачі заходу отримали можливість пройти експрес-тестування на базові навички керування безпілотниками, а також заповнити анкету для подальшого розгляду кандидатури.

Ми розказуємо про умови співпраці, вимоги до кандидатів. Це один із заходів у рамках проєкту "ГУР'ток" щодо старту кар’єри студента в Головному управлінні розвідки,

– розповів керівник Служби персоналу ГУР.

Серед молоді був помітний інтерес як до посад у підрозділах активних дій, так і до вакансій у сфері інформаційних технологій та програмування.

"Я уже точно поспілкувався більш ніж з сотнею студентів. Це і студенти 2-3 курсів, а також ті, хто вже завершує навчання, і хоче долучитися своїми знаннями та набутими навичками до створення технологій та рішень для скорішої перемоги", – сказав співробітник з рекрутингу ГУР.