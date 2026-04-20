ГУР нанесло удары по большим десантным кораблям врага

ГУР нанесло удары по большим десантным кораблям России.

Над успешной операцией работали мастера спецподразделения ГУР МО Украины “Призраки”. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Смотрите также Отминусовано еще 1050 российских военных: потери России на 20 апреля

Что известно об атакованных кораблях?

Свои цели "Призраки" нашли во временно оккупированном Крыму. Успешные удары пришлись по двум большим десантным кораблям – ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

В момент удара они находились в Севастопольской бухте.

Оба судна Россия использовала в войне против Украины. Они выведены из строя.

Справочно. ВДК проекта 775 "Ямал" – это корабль 1988 года выпуска. Его длина – 112,5 метров. Он может перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная цена "Ямала" – более 80 миллионов долларов.



БДК проекта 1171 "Николай Фильченков" – корабль 1975 года выпуска. Его грузовместимостью до 1 000 тонн. Он может перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость этого судна – более 70 миллионов долларов.

В рамках операции в Севастополе "Призраки" также уничтожили российскую радиолокационную станцию "Подлет-К1".

Это еще около 5 миллионов долларов потерь для России.

Другие потери России