ГУР нанесло удары по большим десантным кораблям врага
- ГУР нанесло удары по большим десантным кораблям России в Севастопольской бухте, выведя из строя БДК "Ямал" и "Николай Фильченков".
- Во время операции также уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет-К1".
Над успешной операцией работали мастера спецподразделения ГУР МО Украины “Призраки”. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Что известно об атакованных кораблях?
Свои цели "Призраки" нашли во временно оккупированном Крыму. Успешные удары пришлись по двум большим десантным кораблям – ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".
В момент удара они находились в Севастопольской бухте.
Оба судна Россия использовала в войне против Украины. Они выведены из строя.
Справочно. ВДК проекта 775 "Ямал" – это корабль 1988 года выпуска. Его длина – 112,5 метров. Он может перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная цена "Ямала" – более 80 миллионов долларов.
БДК проекта 1171 "Николай Фильченков" – корабль 1975 года выпуска. Его грузовместимостью до 1 000 тонн. Он может перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость этого судна – более 70 миллионов долларов.
В рамках операции в Севастополе "Призраки" также уничтожили российскую радиолокационную станцию "Подлет-К1".
Это еще около 5 миллионов долларов потерь для России.
Другие потери России
Украинские военные уничтожили 5 российских лодок на Волчанском направлении. Оккупанты хотели снова попытаться форсировать водные рубежи.
ВСУ также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепёк" в Запорожье.
Кроме того, в России снизился показатель подписанных контрактов на 20%. Страна-террористка проводит скрытую мобилизацию и имеет план привлекать более 400 тысяч иностранцев ежегодно, также ищет живую силу в тюрьмах и на ВОТ, рассказал в эфире 24 Канала Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.