Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр".
Как дроны уничтожили "Сонцепёк"?
Командующий СБС ВСУ рассказал, что 18 апреля на временно оккупированной территории Запорожской области дроны уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".
По цели работали пилоты 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" вместе с пилотами 412 отдельной бригады Nemesis и операторами группы Lasar's Group Нацгвардии.
Уничтожение российского "Сонцепьока":
В видео бойцы сообщили, что сначала дроны 414 ОБр обнаружили российскую систему вместе с машинами сопровождения и нанесли удар. В результате чего из системы вылетела ракета и ударила по машине рядом.
Недавние потери российской армии
В течение суток 17 апреля противник потерял 1 080 военных, шесть танков, 82 артсистемы, четыре РСЗО, а также другое вооружение и технику.
СБУ провела успешную операцию в Крыму, в результате которой поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов". Под ударом был еще один военный корабль неустановленного типа, инфраструктура нефтебазы "Югторсан" и коммуникационные системы.
Дроны СБУ и СБС ВСУ ударили по вражеским эшелонам с горючим возле Луганска. Повреждены цистерны и железнодорожная инфраструктура.