Так, Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует провести большую мобилизацию для осуществления новых масштабных наступлений – или против Украины или против стран Балтии.
Сколько оккупантов и техники уничтожено за время войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 апреля 2026 года потери России составляют:
- личного состава – около 1 319 270 (+1 050) человек;
- танков – 11 884 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 422 (+2);
- артиллерийских систем – 40 396 (+72);
- РСЗО – 1 748 (+0);
- средства ПВО – 1350 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 248 558 (+1 427);
- крылатые ракеты – 4 549 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 90 571 (+174);
- специальная техника – 4132 (+1).
Потери России на 20 апреля 2026 года / Фото Генштаб
Что известно об успешном уничтожении врага на фронте и российском тылу?
- По словам военного эксперта, майора в отставке Алексея Гетьмана, на Покровском направлении российские войска понесут большие потери – выживает только 1 из 10 штурмовиков. В марте потери армии России стали рекордными за все время войны. Эксперт отмечает, что из-за нехватки людей Россия усугубляет скрытую мобилизацию, вербует заключенных, иностранцев и жителей бедных регионов с долгами или судимостями. Также массово принудительно уносят людей на временно оккупированных территориях Украины.
- Недавно украинские военные остановили штурм российских оккупантов на Запорожье. Враг пытался наступать на мотоциклах и "Урале". 225-й отдельный штурмовой полк сообщил о ликвидации четырех полков и двух бригад россиян на Гуляйпольском направлении.
- ССО нанесли удар по логистической базе российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в Мангуше. Атака повлекла за собой большие пожары на месте, удар существенно снизил боеспособность противника.