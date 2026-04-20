Так, Володимир Зеленський попередив, що Росія планує провести велику мобілізацію для здійснення нових масштабних наступів – або проти України, або проти країн Балтії.
Скільки окупантів і техніки знищено за час війни?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 20 квітня 2026 рік втрати Росії становлять:
- особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб;
- танків – 11 884 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 422 (+2);
- артилерійських систем – 40 396 (+72);
- РСЗВ – 1 748 (+0);
- засоби ППО – 1 350 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427);
- крилаті ракети – 4 549 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174);
- спеціальна техніка – 4 132 (+1).
Втрати Росії на 20 квітня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про успішне знищення ворога на фронті та у російському тилу?
За словами військового експерта, майора у відставці Олексія Гетьмана, на Покровському напрямку російські війська зазнають великих втрат – виживає лише 1 із 10 штурмовиків. У березні втрати армії Росії стали рекордними за весь час війни. Експерт зазначає, що через нестачу людей Росія посилює приховану мобілізацію, вербує в'язнів, іноземців і мешканців бідних регіонів із боргами чи судимостями. Також масово примусово забирають людей на тимчасово окупованих територіях України.
Нещодавно українські військові зупинили штурм російських окупантів на Запоріжжі. Ворог намагався наступати на мотоциклах та "Уралі". 225-й окремий штурмовий полк повідомив про ліквідацію чотирьох полків та двох бригад росіян на Гуляйпільському напрямку.
ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника.