Так, Володимир Зеленський попередив, що Росія планує провести велику мобілізацію для здійснення нових масштабних наступів – або проти України, або проти країн Балтії.

Скільки окупантів і техніки знищено за час війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 20 квітня 2026 рік втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб;

танків – 11 884 (+2);

бойових броньованих машин – 24 422 (+2);

артилерійських систем – 40 396 (+72);

РСЗВ – 1 748 (+0);

засоби ППО – 1 350 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427);

крилаті ракети – 4 549 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174);

спеціальна техніка – 4 132 (+1).

Втрати Росії на 20 квітня 2026 рік / Фото Генштаб

