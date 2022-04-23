ГУР назвало имена военных каспийской флотилии, которые зверствуют на Запорожье и в Мариуполе

Главное управление разведки Украины получило список военных преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (воинская часть № 87852), что базируется в городе Каспийское в составе 58 армии.

Именно эти 1963 человека убивают, пытают и издеваются над украинцами, которые находятся на территории Мариупольской и Запорожской области.

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В список вошли командир – полковник Зеленский Павел Николаевич и ряд заместителей:

по воздушно-десантной подготовке – подполковник Володин Владимир Владимирович,

по воздушно-десантной подготовке – начальник воздушно-десантной службы – подполковник Рычагов Антон Михайлович,

по военно-политической работе – подполковник Гончаров Николай Александрович,

по вооружению – начальник технической части – подполковник Киселев Андрей Сергеевич,

по тылу – начальник тыла – подполковник Дуля Владимир Иванович,

заместитель начальника штаба – капитан Степанов Артем Александрович,

заместитель начальника штаба по морской подготовке штаба – капитан Мысакян Артур Карленович,

заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы штаба – майор Курбанов Руслан Магомедгабибович.

Кроме того, представлены данные начальников, офицеров, врачей, помощников, водителей, мастеров и стрелков.

С полным списком флотилии можно ознакомиться по ссылке.

За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Что известно о преступной флотилии

В составе флотилии несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, береговые войска.

С кораблей Каспийской флотилии нанесли удар крылатыми ракетами по объектам на территории Сирии с расстояния 1500 километров.

После оккупации Крыма в Азовском море регулярно видели их десантные катера проекта "Дюгонь" и "Серна".

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