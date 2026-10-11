Бойцы ГУР знешкодили сразу две группы российского спецназа

Украинские разведчики провели контрдиверсионную операцию и знешкодили две группы российских спецназовцев. В ходе зачистки местности бойцы также взяли в плен одного из оккупантов.

Бойцы "Спецподразделения Тимура" успешно выполнили задачу. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Военные разведчики установили состав вражеских групп и маршруты их передвижения благодаря агентурной работе, информации из среды противника и применению технических средств разведки.