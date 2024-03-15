Речь идет о Грайворонском районе Белгородской области. В конце концов на месте попадания начался пожар.
Интересно В Курской и Белгородской областях ведутся активные боевые действия, – Юсов
В Грайворонском райсовете было попадание и возгорание
Недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о перехвате разговора из Грайворонского района Белгородской области России. В разговоре гражданское лицо сообщало об инциденте в районной администрации.
Согласно перехваченному разговору, местный житель сообщил своему знакомому о попадании в один из кабинетов, в результате чего возник пожар в райгосадминистрации. Россиянин отметил, что "районная администрация горит, просто почти в кабинет влетело".
В ответ на инцидент ГУР МО Украины отметило, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
В Белгороде в течение дня раздавались взрывы и "работала" ПВО
- В Белгороде 14 марта было довольно шумно, ведь город "атаковали" неизвестные беспилотники, а также активно работала российская противовоздушная оборона. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу".
- В результате одного из прилетов по авто погиб водитель, также была информация о по меньшей мере 2 пострадавших. Далее в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность, а в самой области местные телеграм-каналы сообщали о нескольких местах попаданий, откуда шел дым.
- Впоследствии количество пострадавших в Белгороде увеличилось до 3 человек. Различные повреждения обнаружены в нескольких квартирах 8 многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах.
- Стоит отметить, что российские добровольцы из легиона "Свобода России" открыли гуманитарный коридор для гражданских лиц и российских военных. По предварительным данным, этот гумкоридор будет действовать с 21 часов 14 марта по 7 часов 15 марта по местному времени.
- После этого, по словам добровольцев-россиян, они начнут массированную атаку по путинским военным в указанных населенных пунктах.
- Прокомментировал открытие гуманитарных коридоров для жителей Белгородской и Курской областей и представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что такие действия показывают гуманный подход и соблюдение международного гуманитарного права российскими добровольцами, даже против армии агрессора.