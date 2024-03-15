Речь идет о Грайворонском районе Белгородской области. В конце концов на месте попадания начался пожар.

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В Грайворонском райсовете было попадание и возгорание

Недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о перехвате разговора из Грайворонского района Белгородской области России. В разговоре гражданское лицо сообщало об инциденте в районной администрации.

Согласно перехваченному разговору, местный житель сообщил своему знакомому о попадании в один из кабинетов, в результате чего возник пожар в райгосадминистрации. Россиянин отметил, что "районная администрация горит, просто почти в кабинет влетело".

В ответ на инцидент ГУР МО Украины отметило, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

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