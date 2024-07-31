ГУР получило бронированную "Кобру" от Владимира Кличко с "Украинской командой", – Палатный

Владимир Кличко вместе с "Украинской командой" передал ГУР полноприводный бронированный автомобиль "Кобра". Это уже пятый такой внедорожник, переданный украинским защитникам.

Об этом сообщает на своей фейсбук-странице руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

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"Это уже пятый внедорожник, который защищает наших ребят – ребят на фронте. И спасает жизни. Продолжаем работать вместе с "Украинской командой" – поддерживать наших защитников. Поддерживать там, где нужно", – отметил Владимир Кличко.

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В свою очередь, руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный поблагодарил Владимира Кличко и его партнеров за внедорожник.



Автомобиль "Кобра" изготовили в Украине / Фото Артура Палатного

"Украинская команда" благодарна Владимиру Кличко и его партнерам, которые сегодня передали этот внедорожник Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Этот броневик сделан в Украине, то есть мы поддерживаем отечественного производителя. Наша задача – усилить техникой наших героев для выполнения их задач. Этот внедорожник сохранит жизнь и здоровье наших ребят", – сказал Палатный.