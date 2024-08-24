Уничтожали колонны и караваны: в ГУР рассказали, как партизаны помогали в обороне Киевщины

Украинская военная разведка, кроме традиционной агентурной работы, активно сотрудничает с партизанами и местными жителями. С начала вторжения украинские лесники и другие активисты начали самостоятельно выходить на связь с ГУР, оказывая важную поддержку в войне.

Как рассказал офицер ГУР Харцыз, растет количество жителей Донецка, Луганска и Крыма, которые хотят сотрудничать с украинской разведкой. Впрочем, иногда среди них прячут двойные агенты Кремля, поэтому их тщательно проверяют.

Смотрите также Как агентка получила информацию о подготовке ядерного удара: Буданов рассказал о работе в тылу

Как ГУР сотрудничает с партизанами

Украинская военная разведка, кроме традиционной агентурной работы, активно сотрудничает с партизанами и местными жителями, которые противодействуют оккупантам.

Как рассказал Харциз, с начала полномасштабного вторжения украинские лесники, работавшие на севере частично оккупированной Киевской области, начали самостоятельно выходить на связь с ГУР.

У нас все есть. Дайте только методические рекомендации, возьмите под руководство, мы будем работать,

– пересказывает слова лесников Харцыз.

Сначала эти партизаны, вооруженные охотничьими ружьями и бутылками с зажигательной смесью, начали борьбу с оккупантами в лесу, а позже ГУР передало им боевое оружие.

Весной 2022 года эти "лесники" успешно расстреляли колонну оккупантов возле села Катюжанка к северу от Киева. Другие группы партизан уничтожали вражеские караваны с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и травили воду и еду в оккупированных селах.

Где стало больше желающих помочь ГУР

С начала прошлогоднего контрнаступления наблюдается значительный всплеск желающих сотрудничать с ГУР. На связь выходят не только жители оккупированных районов Запорожской области и Херсонщины, но и из Донецка, Луганска и Крыма.

Колоссальный всплеск – Крым, оккупированная с 2014 года территория. Люди выходят и говорят: мы будем работать. И реально работают. Есть примеры уничтожения ими врагов. Агенты из Крыма находили руководителей оккупированной Запорожской области, которые проживали на территории Крыма и выполняли задания,

– поделился офицер ГУР.

Однако, Харциз заметил, что среди тех, кто стремится сотрудничать с военной разведкой, случаются и российские двойные агенты. Поэтому ГУР тщательно проверяет потенциальных партизан и подпольщиков.

Опыт партизанского движения в Украине – уникален

Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что движение сопротивления, которое активно как на временно оккупированных территориях, так и в России, дает возможность ГУР выполнять различные задачи.

Это включает уничтожение командного состава российских оккупационных войск, ликвидацию представителей оккупационной власти, а также разрушение вражеских военных и логистических объектов.

Все это положительно влияет на способности ВСУ вести более эффективные оборонительные или контрнаступательные действия,

– отметил Коваленко.

Он убежден, что украинский опыт в создании и поддержке партизанского движения является уникальным для современной истории. В отличие от разведок и армий других стран мира отечественные спецслужбы постоянно меняют направления своей деятельности и методы реализации операций.

"И это еще не конец войны. Впереди еще много таких моментов, которые будут только совершенствовать наши возможности по влиянию на врага", – резюмировал эксперт.