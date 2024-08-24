Уничтожали колонны и караваны: в ГУР рассказали, как партизаны помогали в обороне Киевщины
Источник:Харциз в интервью NV
Украинская военная разведка, кроме традиционной агентурной работы, активно сотрудничает с партизанами и местными жителями. С начала вторжения украинские лесники и другие активисты начали самостоятельно выходить на связь с ГУР, оказывая важную поддержку в войне.
Как рассказал офицер ГУР Харцыз, растет количество жителей Донецка, Луганска и Крыма, которые хотят сотрудничать с украинской разведкой. Впрочем, иногда среди них прячут двойные агенты Кремля, поэтому их тщательно проверяют.
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Как ГУР сотрудничает с партизанами
Украинская военная разведка, кроме традиционной агентурной работы, активно сотрудничает с партизанами и местными жителями, которые противодействуют оккупантам.
Как рассказал Харциз, с начала полномасштабного вторжения украинские лесники, работавшие на севере частично оккупированной Киевской области, начали самостоятельно выходить на связь с ГУР.
У нас все есть. Дайте только методические рекомендации, возьмите под руководство, мы будем работать,
– пересказывает слова лесников Харцыз.
Сначала эти партизаны, вооруженные охотничьими ружьями и бутылками с зажигательной смесью, начали борьбу с оккупантами в лесу, а позже ГУР передало им боевое оружие.
Весной 2022 года эти "лесники" успешно расстреляли колонну оккупантов возле села Катюжанка к северу от Киева. Другие группы партизан уничтожали вражеские караваны с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и травили воду и еду в оккупированных селах.
Где стало больше желающих помочь ГУР
С начала прошлогоднего контрнаступления наблюдается значительный всплеск желающих сотрудничать с ГУР. На связь выходят не только жители оккупированных районов Запорожской области и Херсонщины, но и из Донецка, Луганска и Крыма.
Колоссальный всплеск – Крым, оккупированная с 2014 года территория. Люди выходят и говорят: мы будем работать. И реально работают. Есть примеры уничтожения ими врагов. Агенты из Крыма находили руководителей оккупированной Запорожской области, которые проживали на территории Крыма и выполняли задания,
– поделился офицер ГУР.
Однако, Харциз заметил, что среди тех, кто стремится сотрудничать с военной разведкой, случаются и российские двойные агенты. Поэтому ГУР тщательно проверяет потенциальных партизан и подпольщиков.
Опыт партизанского движения в Украине – уникален
Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что движение сопротивления, которое активно как на временно оккупированных территориях, так и в России, дает возможность ГУР выполнять различные задачи.
Это включает уничтожение командного состава российских оккупационных войск, ликвидацию представителей оккупационной власти, а также разрушение вражеских военных и логистических объектов.
Все это положительно влияет на способности ВСУ вести более эффективные оборонительные или контрнаступательные действия,
– отметил Коваленко.
Он убежден, что украинский опыт в создании и поддержке партизанского движения является уникальным для современной истории. В отличие от разведок и армий других стран мира отечественные спецслужбы постоянно меняют направления своей деятельности и методы реализации операций.
"И это еще не конец войны. Впереди еще много таких моментов, которые будут только совершенствовать наши возможности по влиянию на врага", – резюмировал эксперт.