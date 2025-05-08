Спецназовцы ГУР отбили побратимов из российского плена на Запорожском направлении
- Спецназовцы ГУР освободили 3 солдат подразделения "Артан Х" из российского плена на Запорожском направлении.
- Бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными; операторы дронов уничтожили группу оккупантов.
Украинские спецназовцы спасли из российского плена 3 солдат подразделения "Артан Х", отправившихся на задание. Бойцы потеряли боеспособность из-за отравления неизвестным газом.
Детали операции рассказали в Главном управлении разведки МО Украины в четверг, 8 мая, передает 24 Канал. Освобожденные защитники вернулись с трофейным оружием и важными данными, сейчас они лечат ожоги.
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"Триллер" с Запорожского фронта
Солдаты подразделения "Артан Х" с позывными "Кец", "Анубис" и "Ключик" осуществляли диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка оккупационных войск. Там они столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой – 3 украинских штурмовика против 3 российских десантников.
В бою враг применил неизвестное химическое вещество, вследствие отравления газом защитники потеряли боеспособность и попали в плен. После россияне начали отход с открытой местности к подконтрольному им населенному пункту.
Движение зафиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР. Мастера из "Артана" и смежных подразделений прицельно атаковали врага FPV-дронами. После ликвидации первого оккупанта один из пленных воспользовался паникой и сбежал, найдя укрытие в одном из разрушенных зданий.
Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV – это было невероятное ощущение. Очень благодарен собратьям, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена,
– рассказал "Кец".
В конце концов операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика, а третьего "достали" под старым грузовиком.
В ГУР показали спасение побратимов из плена: смотрите видео
После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов.
Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, – высокий уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов – уничтожаем,
– отметил "Фаворит", командир подразделения "Артан Х".
Напомним, накануне ССО показали, как заставили сдаться в плен 6 оккупантов. Защитники сразу обыскали солдат 34-й бригады российских вооруженных сил на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.