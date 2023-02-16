Разведка стала одной из самых мощных спецслужб, – первый глава ГУР Скипальский

Военная разведка Украины, которую возглавляет глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов, после более чем 30 лет ее существования стала именно такой, какой она должна была быть.

Об этом заявил в своем интервью первый глава ГУР, экс-замглавы СБУ Александр Скипальский, сообщает 24 Канал.

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Скипальский о работе ГУР

Военная разведка, которую возглавляет Кирилл Буданов – я очень доволен тем, что прошло более 30 лет и я увидел, что разведка стала именно той, какой она должна была быть.

– отмечает Скипальский.

По словам Александра Скипальского, главным препятствием развития украинской разведки до войны были именно внутренние силы.

"Приход Валерия Кондратюка, приход Кирилла Буданова – они оперлись на историческое прошлое и придали достаточно боевитости, профессионализма и патриотизма. Мое мнение, что сегодня, именно ГУР является одной из самых мощных и положительных спецслужб", – говорит Александр Скипальский.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов озвучил самый точный прогноз российского вторжения менее чем за двое суток до нападения России. Это произошло на встрече гражданского и военного руководства Украины с председателями парламентских фракций.