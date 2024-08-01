Кто-то атаковал эту базу, – ГУР об операции против России в Сирии

Недавно появилась информация в СМИ о том, что за ударом по российской базе в Сирии стоит ГУР. Впрочем, в ведомстве эту информацию не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

Впрочем, там подтвердили информацию, что российская база действительно была атакована. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Атаковало ли ГУР базу в Сирии

Юсов заявил, что в ГУР не могут подтвердить информацию о том, были ли причастны их спецназовцы к удару по базе россиян в Сирии.

Да, СМИ сообщают, но факт остается фактом. Кто-то таки атаковал эту российскую базу в Сирии,

– подчеркнул Юсов.

Он добавил, что в результате удара есть поражение, впрочем, разведчик не предоставил дополнительной информации.

"Государство-агрессор должно нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, военные преступники должны быть наказаны", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, что по информации СМИ удар по базе в Сирии нанес спецподразделение ГУР "Химик". В результате было уничтожено радиоэлектронный комплекс и военные объекты.