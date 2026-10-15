К выполнению задачи привлекли бойцов спецподразделения "Шаманбат". В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что операция была проведена в ночь на 11 октября.

Детали операции

Спецназовцы действовали совместно с бойцами 426-го отдельного полка беспилотных систем морской пехоты ВСУ.

Целью украинских защитников стала база 18-й общевойсковой армии России.

Помимо самого учебного центра, спецназовцы нанесли удар по месту проживания вражеского офицерского состава. Именно там находились российские инструкторы, которые готовили диверсионные группы для войны против Украины.

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В результате операции объекты российской оккупационной армии полностью разрушены, планы врага – сорваны,

– подчеркнули в ГУР.

Системное уничтожение вражеских баз

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные регулярно уничтожают инфраструктуру и логистику противника. В частности, недавно бойцы спецподразделения "Артан" поразили более 2300 целей в пограничной зоне, сосредоточив внимание на складах боеприпасов и топливной инфраструктуре.

Кроме того, в начале октября Силы обороны успешно атаковали место хранения и подготовки ударных беспилотников вблизи временно оккупированного Донецка.

А 15 октября Военно-морские силы Украины поразили военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. В результате ракетных ударов бойцам удалось уничтожить шесть российских бомбардировщиков Су-34М.