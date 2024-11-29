В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал обо всех возможностях уничтоженной РЛС.

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Какую РЛС уничтожило ГУР в Крыму

По словам Свитана, система относится к так называемым радиотехническим войскам Министерства обороны России. Это "глаза" практически всей системы ПВО противника, а также штабов, которые осуществляют определенное управление по направлениям.

Эта РЛС использовалась врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных обстоятельствах.

"Для нас было очень важным ее уничтожение. ГУР занялись и молодцы, ведь выполнили эту задачу", – отметил военный эксперт.

Новый спецпредставитель от Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по вопросам Украины и России 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога. Задачей Келлога будет поиск способов закончить войну.

Роман Свитан отметил, что для решения мировых вопросов выделяются спецпредставители, у которых есть полномочия общаться, собирать данные и предлагать. Однако решать будет Трамп.

То есть этого спецпредставителя можно назвать, как "уши и глаза" Трампа по этому вопросу,

– отметил Свитан.

По его мнению, для нас очень важно, кто будет этим спецпредставителем. Очень много было разных вариантов и очень плохих. Их всех отвергли.

Военный эксперт объяснил, что этого генерала можно отнести к “старой Маккейновской школе”. У таких генералов антикоммунистическая позиция, Россию воспринимают как обломок советского союза. Так, он будет занимать проамериканскую позицию. Однако с его отношением к России – очень хорошо, что нам назначили такого представителя.