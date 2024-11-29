У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів про всі можливості знищеної РЛС.

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Яку РЛС знищило ГУР у Криму

За словами Світана, система відноситься до так званих радіотехнічних військ Міністерства оборони Росії. Це "очі" практично всієї системи ППО противника, а також штабів, які здійснюють певне керування по напрямках.

Ця РЛС використовувалася ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних обставинах.

"Для нас було дуже важливим її знищення. ГУР зайнялися й молодці, адже виконали цю задачу", – зазначив військовий експерт.

Новий спецпредставник від Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та Росії 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога. Завданням Келлога буде пошук способів закінчити війну.

Роман Світан зазначив, що для розв'язання світових питань виділяються спецпредставники, у яких є повноваження спілкуватися, збирати дані та пропонувати. Проте вирішувати буде Трамп.

Тобто цього спецпредставника можна назвати, як "вуха та очі" Трампа з цього питання,

– наголосив Світан.

На його думку, для нас дуже важливо, хто буде цим спецпредставником. Дуже багато було різних варіантів й дуже поганих. Їх всіх відкинули.

Військовий експерт пояснив, що цього генерала можна віднести до “старої Маккейнівської школи”. У таких генералів антикомуністична позиція, Росію сприймають як уламок Радянського Союзу. Так, він буде займати проамериканську позицію. Проте з його ставленням до Росії – дуже добре, що нам призначили такого представника.