Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что в ближайшие месяцы оккупанты будут пытаться удержать захваченные территории. Речь идет о Херсонской и Запорожской области.

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Россия попытается удержать захваченные территории

Также, по его словам, оккупанты могут пытаться выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, что врагу никак не удается.

Прежде всего, они все же будут пытаться осуществить меры по удержанию тех территорий, которые они захватили. Это Херсонская, Запорожская области. И основное – то, что у них не получается никак – это все-таки выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Способны ли они это сделать? В ближайшее время нет,

– сказал он.

Какие проблемы возникли у России

Скибицкий объяснил, почему России не удается достигать поставленных целей. По его словам, враг не создает мощных ударных группировок.

Причина, как пояснил представитель ГУР, проблемы россиян с комплектованием, прежде всего, вооружением и военной техникой.

Новые подразделения, части и соединения необходимо соответствующим образом оснастить вооружением, техникой. И реально мы сейчас наблюдаем, что то вооружение, которое снимается со складов хранения, из арсеналов, требует ремонта, усовершенствования, модернизации,

– сказал он.

Скибицкий констатировал, что России не хватает мощностей, "даже несмотря на то, что они перевели свою экономику на военные рельсы – это совсем другой масштаб, чем это было в Советском Союзе".

У России вопрос не только в людях

Заместитель начальника ГУР МО заявил, что в России пытаются очень быстро вооружить все новые части.

Это не выходит. И мы это видим даже на примере тех подразделений, которые перемещаются на территорию Беларуси, где они проходят подготовку,

– сказал он.

Скибицкий добавил, что Украина знает о планах России по созданию новых корпусов и дивизий.

"Но возникает вопрос не только в людях – возникает вопрос в современном вооружении, а не том вооружении, которое хранится на складах, арсеналах Российской Федерации после развала Советского Союза. Оно требует очень много вложений для приведения его для нормального боя", – резюмировал он.