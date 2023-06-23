В ближайшие 2–3 месяца в Украине будут активные боевые действия. Такой прогноз дал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

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В Украине будут боевые действия наступательного и оборонительного характера

По его словам, в ближайшие месяцы будут боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера. Он подчеркнул, что стратегическая цель Украины – это освобождение всех наших территорий.

Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию", или не закончили,

– отметил представитель ГУР МО.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что индикатором будет середина лета, когда можно оценить противника.

"Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета – удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них состоится реформирование", – сказал он.

Заместитель руководителя ГУР МО напомнил, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов.

После этого можно будет и производить оценку возможностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию,

– резюмировал Скибицкий.

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