Оккупанты вели наступательные действия в направлении Синьковки
Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта
Россияне наступали в районе Северного: карта боев
Карта боев на Марьинском направлении
Россия пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки
Макаровка на карте боевых действий
Какая ситуация на других участках фронта
Силы обороны атакуют и обороняются
В Минобороны 22 июня сообщили, что на Юге продолжается наступление наших сил на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.
На некоторых участках наши защитники продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.
На Востоке в течение суток Силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия. Украинские воины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
Самые трудные бои на Лиманском направлении в районах Дибровы, Серебрянского лесничества и Григоровки Донецкой области.
Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.