Агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошли более 30 боевых столкновений.

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Оккупанты наступают на 4 направлениях

Оккупанты вели наступательные действия в направлении Синьковки

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта

Россияне наступали в районе Северного: карта боев

Карта боев на Марьинском направлении

Россия пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки

Макаровка на карте боевых действий

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны атакуют и обороняются

  • В Минобороны 22 июня сообщили, что на Юге продолжается наступление наших сил на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.
  • На некоторых участках наши защитники продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На Востоке в течение суток Силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия. Украинские воины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
  • Самые трудные бои на Лиманском направлении в районах Дибровы, Серебрянского лесничества и Григоровки Донецкой области.
  • Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.