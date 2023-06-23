Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Макарівка на карті бойових дій

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони атакують та обороняються

  • У Міноборони 22 червня повідомили, що на Півдні триває наступ наших сил на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняються противника і вирівнюють фронт.
  • На деяких ділянках наші захисники просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Сході протягом доби Сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії. Українські воїни продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
  • Найважчі бої на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.
  • Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.