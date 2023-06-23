Окупанти вели наступальні дії в напрямку Синьківки
Окупанти наступали в районі Білогорівки: карта
Росіяни наступали в районі Сєверного: карта боїв
Карта боїв на Мар'їнському напрямку
Росія намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки
Макарівка на карті бойових дій
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Сили оборони атакують та обороняються
У Міноборони 22 червня повідомили, що на Півдні триває наступ наших сил на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняються противника і вирівнюють фронт.
На деяких ділянках наші захисники просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.
На Сході протягом доби Сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії. Українські воїни продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
Найважчі бої на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.
Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.