Про те. яка ситуація на фронті станом на ранок червня, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Вночі окупанти знову атакували Україну

У ніч на 22 червня Росія завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Яка ситуація на фронтах

Що стосується всієї доби, то противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема окупанти застосували 6 іранських ударних БпЛА "Шахед”, усіх їх знищили наші захисники. Також російські війська здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти завдали авіаційних ударів та мінометних ударів по населених пунктах Чернігівської області та Сумської області. Також з мінометів була обстріляна північ Харківщини.

Схід

Найголовніші зусилля ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – наразі там тривають важкі бої. Впродовж доби там відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області й обстріляв з мінометів низку населених пунктів регіону.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Діброви і Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Також завдав авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по низці населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Також проводив обстріли з артилерії та авіації.

На Авдіївському напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районі Авдіївки, Сєверного і Первомайського Донецької області. При цьому ворог традиційно гатив з артилерії та авіації по різних містах та селах.

На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області – успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки й обстріляв з артилерії багато населених пунктів.

На Шахтарському напрямку окупанти намагались проводити наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара, проте марно. Проте під ворожий вогонь авіації та артилерії потрапили низка населених пунктів.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, проте намагались проводити безуспішні наступальні дії у напрямку звільнених П'ятихаток Запорізької області. При цьому окупанти завдали авіаційних ударів по 5 населених пунктах Запорізької області, ще понад 10 обстріляли з артилерії. Також ворог обстрілював з артилерії низку міст та сіл Херсонської області, зокрема Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.

Успіхи ЗСУ за минулу добу