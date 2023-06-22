У ніч на 22 червня Росія завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Яка ситуація на фронтах
Що стосується всієї доби, то противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема окупанти застосували 6 іранських ударних БпЛА "Шахед”, усіх їх знищили наші захисники. Також російські війська здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Північ
Схід
Південь
Успіхи ЗСУ за минулу добу
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки росіян, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а ще 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.