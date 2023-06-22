В ночь на 22 июня Россия нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Какая ситуация на фронтах
Что касается всех суток, то противник нанес ракетный и 44 авиационных ударов. В частности, оккупанты применили 6 иранских ударных БпЛА "Шахед", всех их уничтожили наши защитники. Также российские войска совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. В Генштабе отметили, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высоким.
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Успехи ВСУ за минувшие сутки
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, а еще 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.