О том. какая ситуация на фронте на утро июня, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Ночью оккупанты снова атаковали Украину

В ночь на 22 июня Россия нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Какая ситуация на фронтах

Что касается всех суток, то противник нанес ракетный и 44 авиационных ударов. В частности, оккупанты применили 6 иранских ударных БпЛА "Шахед", всех их уничтожили наши защитники. Также российские войска совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. В Генштабе отметили, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высоким.

Север

Восток

Юг

Успехи ВСУ за минувшие сутки

  • Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, а еще 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.