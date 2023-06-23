У найближчі 2 – 3 місяці в Україні будуть активні бойові дії. Такий прогноз дав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.
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В Україні будуть бойові дії наступального й оборонного характеру
За його словами, у найближчі місяці будуть бойові дії як наступального, так і оборонного характеру. Він наголосив, що стратегічна мета і ціль України – це звільнення всіх наших територій.
Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили,
– зазначив представник ГУР МО.
Вадим Скібіцький підкреслив, що індикатором буде середина літа, коли можна буде оцінити противника.
"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування", – сказав він.
Заступник керівника ГУР МО нагадав, що російське командування вже офіційно заявило про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів.
Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію,
– резюмував Скібіцький.
Що кажуть про контрнаступ України
- Українські військові поступово просуваються на Півдні, деокупувавши вже 8 населених пунктів. Росія зосереджує зусилля на Сході, де наші воїни зупинили наступ противника на Лиманському напрямку.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що дехто тисне на Україну та очікує швидких результатів контрнаступу. Проте глава держави зазначив, що Україна проводитиме наступальні операції поступово, попри тиск. Також він пояснив, що Росія замінувала багато територій, що не сприяє швидкому просуванню військ.
- Разом з тим, аналітики ISW зазначають, що українські сили можуть створювати умови для майбутніх основних зусиль. Експерти наголошують, що контрнаступ України не варто оцінювати звільненими територіями, оскільки наші воїни можуть мати значно ширші завдання, зокрема знекровлення противника.
- Офіційні особи в Києві запевняють, що контрнаступ України розвивається згідно з планом. Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що цей контрнаступ не буде вирішальним. Він зазначив, що в України буде ще кілька контрнаступів.
- Західні ЗМІ та партнери схиляються до думки, що справжній контрнаступ України ще не розпочався і Київ має козирі в руках. Зокрема, лідер Чехії Петер Павел та естонська розвідка заявляли, що контрнаступ ЗСУ попереду.