Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що в найближчі місяці окупанти будуть намагатися втримати захоплені території. Мовиться про Херсонську та Запорізьку області.

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Росія спробує втримати захоплені території

Також, за його словами, окупанти можуть намагатися вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, що ворогу ніяк не вдається.

Насамперед вони все-таки будуть намагатися здійснити заходи щодо утримання тих територій, які вони захопили. Це Херсонська, Запорізька області. І основне – те, що в них не виходить ніяк – це все-таки вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Чи здатні вони це зробити? В найближчий час ні,

– сказав він.

Які проблеми виникли в Росії

Скібіцький пояснив, чому Росії не вдається досягати поставлених цілей. За його словами, ворог не створює потужних ударних угруповань.

Причина, як пояснив представник ГУР, проблеми росіян з комплектуванням, насамперед озброєнням і військовою технікою.

Нові підрозділи, частини і з'єднання необхідно відповідним чином оснастити озброєнням, технікою. І реально ми зараз спостерігаємо, що те озброєння, яке знімається зі складів зберігання, з арсеналів, потребує ремонту, вдосконалення, модернізації,

– сказав він.

Скібіцький констатував, що Росії не вистачає потужностей, "навіть попри те, що вони перевели свою економіку на військові рейки – це зовсім інший масштаб, ніж це було в Радянському Союзі".

У Росії постає питання не тільки в людях

Заступник начальника ГУР МО заявив, що в Росії намагається дуже швидко озброїти усі нові частини.

Це не виходить. І ми це бачимо навіть на прикладі тих підрозділів, які переміщуються на територію Білорусі, де вони проходять підготовку,

– сказав він.

Скібіцький додав, що Україна знає про плани Росії щодо створення нових корпусів і дивізій.

"Але постає питання не тільки в людях – постає питання в сучасному озброєнні, а не тому озброєнні, яке зберігається на складах, арсеналах Російської Федерації після розвалу Радянського Союзу. Воно потребує дуже багато вкладень для приведення до нормального бою", – резюмував він.