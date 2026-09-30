Причиной задымления являются обстрелы. Об этом сообщили ГСЧС и КГГА.

Что известно о ситуации в Киеве?

В ГСЧС отметили, что густой туман и задымление в Киеве возникли в результате предварительных вражеских обстрелов столицы и области. Спасатели объяснили, что остатки дыма и сажи после предварительных обстрелов поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле.

Это может негативно влиять на состояние здоровья людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

– отметили в КГГА.

В городе безветренная погода, поэтому загрязненный воздух не продувается. Специалисты отметили, что как только ветер подхватит туман и выйдет солнце, накопившийся смог постепенно разойдется.

Наибольшее ухудшение качества воздуха ощущают жители нескольких районов столицы. В первую очередь, закрыть окна и форточки и воздержаться от проветривания советуют жителям Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки.

Горожанам рекомендуют при наличии включать воздухоочистители или делать дома влажную уборку. Водителям во время движения туманом советуют включать противотуманные фары и соблюдать безопасную дистанцию.

Отметим, что подобные задымления в Киеве и области фиксировались и раньше после массированных вражеских атак. В воскресенье, 20 сентября, из-за повреждений частных домов, складов и предприятий возникали масштабные пожары, которые повлекли за собой временное ухудшение качества воздуха.