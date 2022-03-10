Гвардейский пулеметчик ликвидировал российского снайпера с расстояния более километра

Гвардеец ликвидировал российского снайпера с расстояния свыше километра. Враг находился недалеко от передовых позиций украинских защитников.

Новость сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины. Российский снайпер зафиксирован на территории одного из николаевских предприятий.

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Враг не одни сутки не давал покоя украинским защитникам.

Точным пулеметным огнем один из гвардейцев уничтожил стрелка, находившегося на дистанции более 1000 метров,

– говорится в сообщении.

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