Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, пока точно неизвестно, как именно будут формировать эти бригады. Он предполагает, что они будут создаваться, в частности, на основе батальонов специального назначения из Нацгвардии.
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Это батальоны, которые много лет тренировались именно по стандартам НАТО. Серьезные подразделения, способные решать серьезные задачи. Там люди, которые умеют пользоваться любым имеющимся у нас оружием и понимают минно-взрывное дело. Очень подготовленные люди,
– заметил Гетман.
Ждем мотивированных добровольцев из АТО
Как отметил Гетьман, на основе батальонов специального назначения только в Нацгвардии можно создать около 3-4 бригад. Он подчеркнул, что многие добровольцы с опытом участия в АТО еще 24-25 февраля пришли в те подразделения, где раньше проходили службу.
По его мнению, этих людей было бы уместно перевести сейчас в эти бригады. Он предполагает, что сейчас пойдет много рапортов из других частей на перевод в "Гвардию наступления".
Этих людей было бы уместно перевести в эти подразделения. Думаю, что так будет. Если все получится сделать быстро, то к марту можно успеть сформировать. Не знаю, как по пограничникам и полиции, а по Нацгвардии очень быстро можно сделать,
– считает Гетман.
Он убежден, что эти бригады существенно усилят возможности Украины в контрнаступлении. Но важно, чтобы государство могло обеспечить военных всем необходимым снаряжением, техникой и оружием.
МВД формирует "Гвардию наступления"
- МВД Украины начало формировать новые штурмовые бригады. Они будут заниматься исключительно освобождением территорий от российских оккупантов.
- Формирование подразделений продолжается. Основу уже составляют опытные военнослужащие, проявившие себя на передовой.
- Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревой", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет бойцов в бригаде "Стальная граница", а Национальная полиция Украины - в штурмовой бригаде "Лють".
- Записаться можно по ссылке storm.mvs.gov.ua. Или в определенных ЦНАПах, перечень которых есть на сайте. Также работает и горячая линия для консультаций – 0800100020.