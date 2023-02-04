Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, пока точно неизвестно, как именно будут формировать эти бригады. Он предполагает, что они будут создаваться, в частности, на основе батальонов специального назначения из Нацгвардии.

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Это батальоны, которые много лет тренировались именно по стандартам НАТО. Серьезные подразделения, способные решать серьезные задачи. Там люди, которые умеют пользоваться любым имеющимся у нас оружием и понимают минно-взрывное дело. Очень подготовленные люди,

– заметил Гетман.

Ждем мотивированных добровольцев из АТО

Как отметил Гетьман, на основе батальонов специального назначения только в Нацгвардии можно создать около 3-4 бригад. Он подчеркнул, что многие добровольцы с опытом участия в АТО еще 24-25 февраля пришли в те подразделения, где раньше проходили службу.

По его мнению, этих людей было бы уместно перевести сейчас в эти бригады. Он предполагает, что сейчас пойдет много рапортов из других частей на перевод в "Гвардию наступления".

Этих людей было бы уместно перевести в эти подразделения. Думаю, что так будет. Если все получится сделать быстро, то к марту можно успеть сформировать. Не знаю, как по пограничникам и полиции, а по Нацгвардии очень быстро можно сделать,

– считает Гетман.

Он убежден, что эти бригады существенно усилят возможности Украины в контрнаступлении. Но важно, чтобы государство могло обеспечить военных всем необходимым снаряжением, техникой и оружием.

МВД формирует "Гвардию наступления"