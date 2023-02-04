Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, наразі точно невідомо, як саме формуватимуть ці бригади. Він припускає, що їх створюватимуть, зокрема, на основі батальйонів спеціального призначення з Нацгвардії.

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Це – батальйони, які багато років тренувалися саме по стандартах НАТО. Серйозні підрозділи, які здатні вирішувати серйозні завдання. Там люди, які вміють користуватися будь-якою наявною в нас зброєю та розуміють на мінно-вибуховій справі. Дуже підготовлені люди,

– зауважив Гетьман.

Чекаємо на вмотивований добровольців з АТО

Як наголосив Гетьман, на основі батальйонів спеціального призначення лише в Нацгвардії можна створити близько 3-4 бригад. Він наголосив, що багато добровольців з досвідом участі в АТО ще 24-25 лютого прийшли в ті підрозділи, де раніше проходили службу.

На його думку, цих людей було б доречно перевести зараз у ці бригади. Він припускає, що зараз піде багато рапортів з інших частин на переведення у "Гвардію наступу".

Цих людей було б доречно перевести в ці підрозділи. Думаю, що так і буде. Якщо все вийде зробити швидко, то вже до березня можна встигнути сформувати. Не знаю, як по прикордонниках та поліції, а по Нацгвардії дуже швидко можна зробити,

– вважає Гетьман.

Він переконаний, що ці новостворені бригади суттєво посилять можливості України в контрнаступі. Але важливо, щоб держава мала змогу забезпечити військових усією необхідною амуніцією, технікою та зброєю.

МВС формує "Гвардію наступу"