Однако, в первую очередь, как и все Силы обороны, бригады "Гвардии наступления" выполняют приказы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, не возникает ли проблем в процессе руководства бригадами "Гвардии наступления".

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Как происходит управление бригадами

Бригады "Гвардии наступления" создавались на базе МВД и подчиняются ему. Однако при выполнении боевых задач подразделения переходят под руководство Генштаба ВСУ. Павличенко объяснила, что это не создает проблем для военных, ведь все работают как единый механизм. Также бригады преследуют единственную цель, как и все подразделения ВСУ – победить врага.

И сегодня все соединились, и мы видим, какие украинцы объединены общей целью. Все составляющие Силы безопасности и обороны на поле боя, они подчиняются главнокомандующему, выполняют задачи главнокомандующего,

– отметила заместитель министра.

Также Павличенко акцентировала, что бойцы "Гвардии наступления" сейчас бок о бок с собратьями отстаивают украинские земли и возвращают целостность государства.

Как готовят бойцов "Гвардии наступления"

Вступить в бригады "Гвардии наступления" могут как опытные военнослужащие, так и добровольцы без опыта. Учитывая это, обучение может длиться от нескольких недель до месяцев.

Павличенко пояснила, что имеющие большой боевой опыт могли не участвовать в первом подготовительном этапе учебном. Они обязательно приобщались к общему боевому слаживанию подразделения, когда уже вся бригада выходила на обучение соответственно для боевого слаженства.

С оснащением бойцов "Гвардии наступления" помогают страны-партнеры, в том числе США. Кроме того, все учения проходят по стандартам НАТО. Павличенко подчеркнула, что подготовка, которую уже прошли бойцы "Гвардии наступления", была очень эффективна, в условиях максимально приближенных к реальным с использованием оружия и техники, которые будут использоваться ими на передовой. Также привлекали лучших инструкторов и опытных бойцов.