Проте, першочергово, як і всі Сили оборони, бригади "Гвардії наступу" виконують накази головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чи не виникає проблем в процесі керівництва бригадами "Гвардії наступу".

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Як відбувається керування бригадами

Бригади "Гвардії наступу" створювалися на базі МВС та підпорядковуються йому. Проте під час виконання бойових завдань підрозділи переходять під керівництво Генштабу ЗСУ. Павліченко пояснила, що це не створює жодних проблем для військових, адже всі працюють як єдиний механізм. Також бригади мають єдину мету, як і всі підрозділи ЗСУ – перемогти ворога.

І сьогодні всі з'єдналися, і ми бачимо, які є українці об'єднаними спільною метою. Всі складові Сили безпеки й оборони на полі бою, вони підпорядковуються головнокомандувачу, виконують завдання головнокомандувача,

– наголосила заступниця міністра.

Також Павліченко акцентувала, що бійці "Гвардії наступу" зараз пліч-о-пліч з побратимами відстоюють українські землі та повертають цілісність держави.

Як готують бійців "Гвардії наступу"

Вступити до бригад "Гвардії наступу" можуть як досвічені військовослужбовці, так і добровольці без досвіду. Враховуючи це, навчання може тривати від кількох тижнів до місяців.

Павліченко пояснила, що ті, хто мають великий бойовий досвід, могли не брати участь у першому підготовчому етапі навчальному. Вони обов'язково долучалися до спільного бойового злагодження підрозділу, коли вже вся бригада виходила на навчання відповідно для бойового злагодження.

З оснащенням бійців "Гвардії наступу" допомагають країни-партнери, зокрема – США. Крім того, всі навчання проходять за стандартами НАТО. Павліченко наголосила, що підготовка, яку вже пройшли бійці "Гвардії наступу", була дуже ефективна, в умовах максимально наближених до реальних з використанням зброї та техніки, що буде використовуватися ними на передовій. Також залучали кращих інструкторів та досвічених бійців.