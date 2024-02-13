Крозетто самостоятельно пришел в отделение неотложной помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси с жалобой на сильные боли в груди. Там его немедленно госпитализировали, а затем провели коронарографию.
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В каком состоянии Крозетто
Сейчас официальной информации о диагнозе не сообщается, но, по одной из версий, это мог быть перикардит.
По словам собеседника Reuters, 60-летний Крозетто находился "в очень хорошей форме и мог быть выписан позже в этот день, но проверка состояния его здоровья еще продолжается".
В заметке на платформе X министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пожелал Крозетто скорейшего выздоровления.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время,
– написал он.
Ллойд Остин также попал в больницу
- Глава Пентагона попал в больницу 1 января 2024 года из-за осложнений, вызванных медицинской процедурой. Тогда он выполнял свои обязанности из больницы – Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.
- Однако уже со 2 января определенные полномочия были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Это было сделано "в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций".
- Впоследствии Ллойд Остин сам прокомментировал свою госпитализацию. Он поблагодарил персонал и радовался, что выздоравливает. Глава Пентагона отметил, что с нетерпением ожидает возвращения к работе.
- 11 февраля стало известно, что Остин снова был госпитализирован. Как пишут журналисты, ссылаясь на Пентагон, его симптомы "указывают на острую проблему с мочевым пузырем".