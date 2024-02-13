Крозетто самостоятельно пришел в отделение неотложной помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси с жалобой на сильные боли в груди. Там его немедленно госпитализировали, а затем провели коронарографию.

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В каком состоянии Крозетто

Сейчас официальной информации о диагнозе не сообщается, но, по одной из версий, это мог быть перикардит.

По словам собеседника Reuters, 60-летний Крозетто находился "в очень хорошей форме и мог быть выписан позже в этот день, но проверка состояния его здоровья еще продолжается".

В заметке на платформе X министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пожелал Крозетто скорейшего выздоровления.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время,

– написал он.

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