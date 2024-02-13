Крозетто самотужки прийшов до відділення невідкладної допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі зі скаргою на сильні болі в грудях. Там його негайно госпіталізували, а потім провели коронарографію.
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В якому стані Крозетто
Наразі офіційної інформації про діагноз не повідомляється, але, за однією з версій, це міг бути перикардит.
За словами співрозмовника Reuters, 60-річний Крозетто перебував "у дуже хорошій формі і міг бути виписаний пізніше цього дня, але перевірка стану його здоров'я ще триває".
У дописі в мережі X міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні побажав Крозетто швидкого одужання.
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами найближчим часом,
– написав він.
Ллойд Остін також потрапив у лікарню
- Голова Пентагону потрапив до лікарні 1 січня 2024 року через ускладнення, спричинені медичною процедурою. Тоді він виконував свої обов'язки з лікарні – Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.
- Проте вже з 2 січня певні повноваження були передані заступниці міністра оборони Кетлін Хікс. Це було зроблено "в зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій".
- Згодом Ллойд Остін сам прокоментував свою госпіталізацію. Він подякував персоналу і радів, що одужує. Глава Пентагону відзначив, що з нетерпінням очікує повернення до роботи.
- 11 лютого стало відомо, що Остіна знову було госпіталізовано. Як пишуть журналісти, посилаючись на Пентагон, його симптоми "вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".