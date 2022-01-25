Гвоздь в гроб Путина, – правозащитник предположил, решится ли Россия признать боевиков
Источник:24 канал
В российской Госдуме было предложено признать боевиков на Донбассе. Кремль может использовать эту ситуацию, ведь из-за напряжения вокруг Украины слабость будет ему дорого стоить.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. По его словам, пока режим России не признает боевиков в ОРДЛО, но есть вероятность перемен в международных переговорах.
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По словам правозащитника, Кремль может признать боевиков, чтобы отступить, чтобы не показать слабость россиянам.
Однако они уже показали слабость в Казахстане. Если они покажут слабость с Украиной, это будет гвоздь в гроб уже самого Путина.
План "Б" для Кремля
"Мое видение – это (заявления о признании боевиков – 24 канал) просто спектакль для того, чтобы давить на международных партнеров", – сказал Павел Лысянский.
Он считает, что в целом признание террористических группировок на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины – это план "Б" для Кремля.
"В регионах сами россияне не любят этих боевиков, Кремль это понимает. Поэтому их признание и потом уже поддержка – если боевики начнут военные действия против Украины и Европа получит военный конфликт и беженцев – это и есть план "Б" для Кремля", – отметил Лисянский.
Лисянский о вероятном признании Россией ОРДЛО: смотрите видео
Россия может признать боевиков: коротко
- Даже, несмотря на доказательства контроля боевиков на Донбассе Россией, официально Кремль не спешит признавать их.
- Однако 19 января в Госдуму свой "законопроект" внесли коммунисты, попросившие Путина официально признать пророссийские группировки боевиков.
- Однако Госдума признавать своих боевиков не спешит, там уже назвали так называемый проект закона "провокативным" и "несвоевременным".