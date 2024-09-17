Как пишут аналитики Defense Express, несмотря на то, что "воздушные бои" дронов не является распространенным явлением, впрочем, вероятно, они случаются чаще, чем это можно представить.

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Поэтому, именно на этот случай враг придумал новый способ, чтобы иметь "преимущество" в случае борьбы с другими БпЛА. Издание также процитировало российского инструктора, который объяснил, как метод работает на практике.

"Мы обнаруживали коптер, делали – на свой коптер ставили гвозди – и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", – отметил российский инструктор.

Охота на дроны противника

Аналитики предположили, что речь идет не о случайных инцидентах, а именно о целенаправленной "охоте" на другие дроны. В то же время не исключают, что этот способ с прикручиванием гвоздей может быть инициативой только отдельных подразделений.

"Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе", – добавили аналитики.

При этом, все же отметили, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией "местных кулибиных". И можно предположить, что это одним из вариантов борьбы с дронами в воздухе, которым пользуются россияне.